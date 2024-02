Dîner de la St Valentin au Bistrot de Messeugne Camping de Messeugne Savigny-sur-Grosne, mercredi 14 février 2024.

Célébrez l’amour le 14 février au Bistrot de Messeugne.

Nous vous attendons à notre soirée St Valentin avec un menu spécial à partir de 19h.

Entrée Plat Dessert 40 euros

Entrée-Plat ou Plat-Dessert 30 euros

Menu des amoureux

Grosses crevettes flambées et leur mousseline de céleri

Magret de Canard au caramel d’épices, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive et ciboulette

Coeur fondant au chocolat blanc et son coulis de fruit rouges

Cartes des vins et cocktails disponibles sur place

Réservation 03 85 92 56 86 ou bistrot@camping-messeugne.com EUR.

Camping de Messeugne 1 route de Cortevaix

Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bistrot@camping-messeugne.com

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



