Dîner de la Saint-Valentin au Vigan, le Péché mignon Le Vigan, mercredi 14 février 2024.

Proposé par le restaurant le péché mignon.

Menu

Mise en bouche

Millefeuille au saumon avec les courgettes et son lit de fondue de tomates

Queue de lotte safranée avec son riz et poêlée de légumes printaniers ou Magret de canard grillé, pommes grenailles et sauce aux cèpes

Charlotte aux fruits rouges38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Restaurant le péché mignon

Le Vigan 46300 Lot Occitanie

