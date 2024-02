Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Pot Occitan Restaurant Le pot occitan Gourdon, mercredi 14 février 2024.

Proposé par le restaurant Le Pot Occitan.

Menu

Mise en bouche

Entrée Bonbon de langoustine, beurre d’agrume et émulsion de coques ou Raviole de foie gras et cèpe, réduction d’une poule au pot et notes de sésame grillé

Plat Pintade en cuisson lente, panais en texture, cèpes rôtis, coing confit et jus de volaille réduit ou Lingot de turbot sauvage rôti, tagliatelle fraîche à l’encre de seiche, bouillon riche et poêlée de coquillage au prosciutto

Dessert Demi sphère croquante en chocolat, crémeux chocolat noir, croustillant praliné noisette, dacquoise aux amandes, caramel beurre salé et noisettes torréfiées ou Entremet dacquoise coco, mousse fruit de la passionet vanille, cioeur passion et caramel exotique48 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Restaurant Le pot occitan 39, Boulevard Mainiol

Gourdon 46300 Lot Occitanie

L’événement Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Pot Occitan Gourdon a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Gourdon