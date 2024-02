Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Le petit bouchon Restaurant Le Petit Bouchon Gourdon, mercredi 14 février 2024.

Proposé par le restaurant Le petit bouchon.

Menu

Entrée au choix

Croustade de ris de veau, aux noisettes et morilles OU

Pannequet au deux saumons (fumé & gravlax) & tartare de saumon ricota, mangue et grenade

Plat au choix

Blanquette de lotte & Risotto aux légumes OU

Filet de canette sauce au miel et citron, purée de butternut

& mousseline de panais, gaufrette de pommes de terre

Dessert

Assiette gourmande Craquelin praline et chocolat, macaron aux framboises,

mini crumble & Saint-Honoré

Avec une animation musicale BEN SOLO du groupe BEN & CO44 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Restaurant Le Petit Bouchon 31, Boulevard du Docteur Cabanès

Gourdon 46300 Lot Occitanie

