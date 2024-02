Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Delicatessens Restaurant Délicatessens Gourdon, mercredi 14 février 2024.

Proposé par le restaurant Delicatessens.

Menu

Mise en bouche

Ardoise apéritive à partager

Le Saint-Jacques

Carpaccio de noix de coquilles Saint-Jacques aux agrumes, sorbet pamplemousse gin et hibiscus

Le Foie gras

Raviole de foie gras façon Thaï, bouillon de canard

Le veau et la truffe

Filet mignon de veau, crème de topinambours, pommes noisette à la truffe et petits légumes

La Clémentine et le Gianduja

Sur l’idée d’un tiramisu gianduja, soupçon de café, marmelade et sorbet clémentine.63 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Restaurant Délicatessens Domaine du Berthiol

Gourdon 46300 Lot Occitanie contact@delicatessens.fr

