DÎNER DE GALA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DÎNER DE GALA Toulouse, 3 mai 2022, Toulouse. DÎNER DE GALA THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

2022-05-03 – 2022-05-07 THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne 6 EUR 6 13 Le Collectif Hortense construit sa recherche autour de l’improvisation théâtrale et musicale, en puisant dans diverses ressources, de l’actualité à la littérature, en passant par la création sonore… Oui, aujourd’hui, à son tour, le Collectif Hortense décide de faire la révolution. Quelques propositions : noyauter les médias, monter un crowdfunding, chanter des chansons et dire des poèmes, beaucoup débattre, tout faire péter.

Genre : Infinity revolution

Durée : 1h20 Le Collectif Hortense construit sa recherche autour de l’improvisation théâtrale et musicale, en puisant dans diverses ressources, de l’actualité à la littérature, en passant par la création sonore… THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Ville Toulouse lieuville THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DÎNER DE GALA Toulouse 2022-05-03 was last modified: by DÎNER DE GALA Toulouse Toulouse 3 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne