Dîner de Gala Maison Champy – Vente des vins Beaune

Côte-d'Or

Dîner de Gala Maison Champy – Vente des vins Beaune, 19 novembre 2022, Beaune. Dîner de Gala Maison Champy – Vente des vins

5 Rue Grenier à Sel Beaune Côte-d’Or

2022-11-19

Côte-d’Or EUR 355 355 Un dîner d’exception où les plus beaux artisans se rencontrent ! La vente des vins aux enchères des Hospices de Beaune fait partie des plus anciennes et renommée au monde.

A l’occasion de la 162ème édition, la Maison Champy a le plaisir de présenter son dîner de gala, qui se tiendra au sein de notre domaine le samedi 19 novembre 2022. Vins d’exception sélectionnés par notre œnologue « Dimitri Bazas ». Partition salée jouée par le chef « Thomas Collomb »

Chef étoilé Michelin et auréolé de l’étoile « gastronomie durable » Partition sucrée jouée par « Marie Simon »

Championne du monde des Arts Sucrés Café et infusion proposés par « Vincent Ballot »

