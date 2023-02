Dîner dansant Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon

Dîner dansant, 11 mars 2023, Vierzon . Dîner dansant Salle Madeleine Sologne Vierzon Cher

2023-03-11 – 2023-03-11 Vierzon

Cher Animé par DJThomas, menu préparé par le Refuge à Orçay Animé par DJThomas, menu préparé par le Refuge à Orçay +33 2 48 75 72 39 Comité des fêtes du Bois d’Yèvre

Vierzon

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse Salle Madeleine Sologne Vierzon Cher Ville Vierzon lieuville Vierzon Departement Cher

Vierzon Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon /

Dîner dansant 2023-03-11 was last modified: by Dîner dansant Vierzon 11 mars 2023 cher Salle Madeleine Sologne Vierzon Cher vierzon

Vierzon Cher