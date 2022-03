Dîner dansant suivi d’un bal costumé La coupole, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 20h00 à 02h55

payant

Offrir des opportunités aux personnes seuls (es), se divertir par un spectacle et élargir son cercle amical autour de ce dîner amical qui sera suivi d’un bal costumé.

20h00 Dîner suivi d’un bal costumé pour célibataires

20h00 Accueil des membres et amie (s) et leurs invitée (s) par Thierry, une présentation en toute simplicité, ce dîner sera suivi d’un bal costumé au dancing discothèque situé à l’étage inférieur du restaurant à partir de 22h00

Etonnez-vous, surprenez-nous, Costumez vous !!

Pour ce soir c’est une inspiration avec pour thématique l’époque Joséphine Baker .

Libre à chacun de venir costumé ou pas, mais c’est bien plus amusant, c’est aussi un facilitateur pour de belles rencontres.

Dîner

22h00 Ouverture des festivités avec la soirée dansante, un joli bal costumé époque CHICAGO 1920/1940, un véritable spectacle pour vos yeux, que vous soyez costumé ou non, l’essentiel étant de participer.

L’esprit du bal, c’est la mixité. Le bal est une musique de brassage. Les membres du club et le public jouent une grande part, c’est un peu “Le bal” d’Ettore Scola.

L’idée de nos soirées mensuelles NOUVELLE DIMENSION & NDs de nos dîners spectacle ou bal costumé ou autres, est de vous proposer des thématiques très diverses et satisfaire un public très hétéroclite, en costume ou pas, pour permettre l’immersion : on s’habille pour aller au bal. On est entre une démarche festive et une démarche patrimoniale.

Tous les âges sont conviés au bal.

Quand on y vient en tant que curieux, très vite, on se laisse porter et on danse.

La coupole 102 Bld du Montparnasse Paris 75014

Contact : 0145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

nouvelle dimension