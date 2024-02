Dîner dansant (Soirée Crêpes) Saint Privat en Périgord, samedi 2 mars 2024.

Dîner dansant (Soirée crêpes) à 20h30 à Festalemps, animé par l’orchestre Chrislive et organisé par le Comité des Fêtes.

Apéritif, soupe, galette aux St-Jacques, galette complète au jambon, salade, fromage buffet de crêpes sucrées

Tarifs: 24 €/adulte et 12€/enfant -12 ans

Inscription et renseignements au 05 53 91 25 77 ou 06 37 99 99 95 .

Début : 2024-03-02 20:30:00

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

