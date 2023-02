Diner dansant, 4 mars 2023, Mazières-en-Gâtine .

Diner dansant

Salle des fêtes Mazières-en-Gâtine Deux-Sevres

2023-03-04 – 2023-03-04

Mazières-en-Gâtine

Deux-Sevres

EUR 23 Diner dansant organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang de St Pardoux – Mazières et ses environs.

A 20h30, à la salle des fêtes de Mazières-en-Gâtine.

Menu adulte : apéritif, salade d’émietté d’œuf et surimi, parmentier d’Axoa sur lit de salade verte, fromages salade, pana cotta-tiramisu spéculos et moelleux aux fruits, 23 €

Menu enfant : jus de fruits, sauté de poulet – purée, mousse au chocolat, 8 €

Contact et réservations : 06.87.41.74.18 – 05.49.63.27.61 – 05.49.94.50.23

Diner dansant organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang de St Pardoux – Mazières et ses environs.

A 20h30, à la salle des fêtes de Mazières-en-Gâtine.

Menu adulte : apéritif, salade d’émietté d’œuf et surimi, parmentier d’Axoa sur lit de salade verte, fromages salade, pana cotta-tiramisu spéculos et moelleux aux fruits, 23 €

Menu enfant : jus de fruits, sauté de poulet – purée, mousse au chocolat, 8 €

Contact et réservations : 06.87.41.74.18 – 05.49.63.27.61 – 05.49.94.50.23

Amicale des Donneurs de Sang de St Pardoux – Mazières

Diner dansant

Mazières-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2023-02-10 par