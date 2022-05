Diner dansant maison pour tous Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

maison pour tous, le samedi 4 juin à 19:00

L’association antillaise Kimbe Rwed vous invite à venir faire la fête. Diner dansant Animations diverses lots à gagner Réservation avant le 20 mai . Places limitées

Sur réservation : diner dansant 25€, entrée bal à partir de 20h00 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T23:59:00

