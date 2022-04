DINER DANSANT Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

DINER DANSANT Les Moutiers-en-Retz, 15 octobre 2022, Les Moutiers-en-Retz. DINER DANSANT Salle Jean Varnier 23 Bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

2022-10-15 19:00:00 – 2022-10-15 19:00:00 Salle Jean Varnier 23 Bis rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Dîner dansant organisé par l’AMPP (Association Monastérienne des Pecheurs et Plaisanciers). philippe.merciere@orange.fr +33 6 32 33 18 86 Salle Jean Varnier 23 Bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

