Dîner dansant du comité de jumelage Penmarch – Schierling Penmarch, 30 avril 2023, Penmarch . Dîner dansant du comité de jumelage Penmarch – Schierling Avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

2023-04-30 19:00:00 – 2023-04-30

Finistère Soirée organisée par le jumelage. Réservation obligatoire jumelage.pesch@gmail.com +33 2 98 58 78 50 Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch

