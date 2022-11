Diner dansant des sapeurs-pompiers Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres Mazières-en-Gâtine 25 EUR Les sapeurs pompiers de Mazières/St Pardoux organise leur diner dansant à la salle des fêtes de Mazières en Gatine.

Apéro 19h30 par les GrosMi.

Diner 21h30 par le DixVingt.

Soirée dansante par MLA.

25 € sur place, 20 € à emporter et 10 € pour les enfants.

Menu : Royal aux deux saumons, filet mignon de porc au porto, gratin dauphinois, duo de fromages et crumble de pommes de gâtine au caramel beurre salé.

