DÎNER DANSANT DES REINES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

DÎNER DANSANT DES REINES Saint-Brevin-les-Pins, 7 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins. DÎNER DANSANT DES REINES Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins Parce qu’il est bon de retrouver les ambiances des soirées animées, le Comité Local des Fêtes de Saint-Brevin et les reines du sud estuaire proposent une soirée avec dîner dansant. Au menu : Kir, Paëlla, dessert aux pommes, café.



Réservation au 07 66 40 76 85 ou Billetterie en ligne ICI>>> Belle soirée à toutes et tous ! brev.anim44@gmail.com +33 7 66 40 76 85 https://www.facebook.com/CLDFSB/ Parce qu’il est bon de retrouver les ambiances des soirées animées, le Comité Local des Fêtes de Saint-Brevin et les reines du sud estuaire proposent une soirée avec dîner dansant. Au menu : Kir, Paëlla, dessert aux pommes, café.



Réservation au 07 66 40 76 85 ou Billetterie en ligne ICI>>> Belle soirée à toutes et tous ! Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

DÎNER DANSANT DES REINES Saint-Brevin-les-Pins 2022-05-07 was last modified: by DÎNER DANSANT DES REINES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 7 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique