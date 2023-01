Dîner-Dansant des Gais Lurons Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 01:00:00

Ille-et-Vilaine /! Sur inscription uniquement /!

Dîner Dansant au Parc des Expositions de Vitré, dont l’animation musicale sera assurée par La Belle Famille. Menu: Amuse-bouche, mille-feuille de cabillaud aux aromates, légumes de la riviera confits, mignon de porc aux parfums des sous-bois, mikado de légumes multicolores, tarte fine chocolat-noisettes. assgaislurons@wanadoo.fr +33 2 99 74 57 33 https://www.carnavalgaislurons.fr/ Parc des Expositions de Vitré Chemin du Feil Vitré

