Dîner-Dansant de la Saint Valentin Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Dîner-Dansant de la Saint Valentin Vitré, 18 février 2023, Vitré . Dîner-Dansant de la Saint Valentin 63 Rue d’Ernée Restaurant La Grenouillère Vitré Ille-et-Vilaine Restaurant La Grenouillère 63 Rue d’Ernée

2023-02-18 – 2023-02-18

Restaurant La Grenouillère 63 Rue d’Ernée

Vitré

Ille-et-Vilaine L’hôtel-restaurant La Grenouillère vous propose un dîner-dansant de la Saint Valentin le samedi 18 février. Repas spectacle animé par Patrick Orchestra. +33 2 99 75 34 52 Restaurant La Grenouillère 63 Rue d’Ernée Vitré

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Vitré Ille-et-Vilaine Restaurant La Grenouillère 63 Rue d'Ernée Ville Vitré lieuville Restaurant La Grenouillère 63 Rue d'Ernée Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Vitré Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Dîner-Dansant de la Saint Valentin Vitré 2023-02-18 was last modified: by Dîner-Dansant de la Saint Valentin Vitré Vitré 18 février 2023 63 Rue d'Ernée Restaurant La Grenouillère Vitré Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine vitré

Vitré Ille-et-Vilaine