Diner dansant Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Diner dansant Compiègne, 19 mars 2022, Compiègne. Diner dansant Compiègne

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19 03:00:00

Compiègne Oise 40 Soirée de gala organisée par l’association Endopicardie, au profit de la recherche sur l’endométriose. Surprises au cours de la soirée. Réservations obligatoires. Soirée de gala organisée par l’association Endopicardie, au profit de la recherche sur l’endométriose. Surprises au cours de la soirée. Réservations obligatoires. mfchoquet@yahoo.fr +33 6 83 49 71 50 Soirée de gala organisée par l’association Endopicardie, au profit de la recherche sur l’endométriose. Surprises au cours de la soirée. Réservations obligatoires. © Association Endopicardie

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Diner dansant Compiègne 2022-03-19 was last modified: by Diner dansant Compiègne Compiègne 19 mars 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise