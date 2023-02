DÎNER DANSANT CARNAVALESQUE rue des écoles Petit-Réderching OT DU PAYS DE BITCHE Petit-Réderching Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Petit-Réderching 39 EUR La chorale Méli-Mélodies vous propose une soirée sur le thème de carnaval animée par le groupe Les Koï’s.

Formule « All Inclusive » comprenant l’apéritif, buffet froid, fromage, buffet dessert, toutes boissons comprises. Billets disponibles auprès des membres de la chorale ou au 03 87 09 85 46. +33 3887098546 rue des écoles Salle polyvalente Petit-Réderching

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT DU PAYS DE BITCHE

