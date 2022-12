Dîner dansant Breitenbach-Haut-Rhin Breitenbach-Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Breitenbach-Haut-Rhin

Haut-Rhin

Dîner dansant Breitenbach-Haut-Rhin, 28 janvier 2023, Breitenbach-Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin. Dîner dansant Rue de la Filature Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

2023-01-28 19:30:00 – 2023-01-28 23:59:00 Breitenbach-Haut-Rhin

Haut-Rhin Breitenbach-Haut-Rhin EUR Dîner dansant organisé par l’association Guthleben Motor Sport et animé par Christophe Oles. 28€/adulte et 14€/enfant jusqu’à 12 ans. Dîner dansant +33 6 24 06 05 13 Breitenbach-Haut-Rhin

dernière mise à jour : 2022-12-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Breitenbach-Haut-Rhin, Haut-Rhin Autres Lieu Breitenbach-Haut-Rhin Adresse Rue de la Filature Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Ville Breitenbach-Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin lieuville Breitenbach-Haut-Rhin Departement Haut-Rhin

Breitenbach-Haut-Rhin Breitenbach-Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breitenbach-haut-rhin-office-de-tourisme-de-la-vallee-de-munster-breitenbach-haut-rhin/

Dîner dansant Breitenbach-Haut-Rhin 2023-01-28 was last modified: by Dîner dansant Breitenbach-Haut-Rhin Breitenbach-Haut-Rhin 28 janvier 2023 Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin Rue de la Filature Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Breitenbach-Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Munster Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin