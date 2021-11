Dîner dansant + Bal costumé La Coupole, 27 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 20h à 5h

payant

Hommage a Joséphine Baker pour ce superbe bal costumé, avec au préalable un dîner entre célibataires

DÎNER DANSANT & BAL COSTUMÉ ENTRE CELIBATAIRES

SAMEDI 27 NOVEMBRE 20h00

LA COUPOLE 102, boulevard de Montparnasse 75014 PARIS Métros: Vavin (M.4), Montparnasse Bienvenue (M. 4,6,12,13) Parking Raspail Montparnasse

20h00 Dîner suivi d’un bal costumé pour célibataires

20h00 Accueil des membres et amie (s) et leurs invitée (s) par Thierry, une présentation en toute simplicité, ce dîner sera suivi d’un bal costumé au dancing discothèque situé à l’étage inférieur du restaurant à partir de 22h00

Etonnez-vous, Surprenez-nous, Costumez vous !!

Pour ce soir c’est une inspiration avec pour thématique l’époque Joséphine Baker .

Libre à chacun de venir costumé ou pas, mais c’est bien plus amusant,

c’est aussi un facilitateur pour de belles rencontres.

Kir au vin a la mure ou au cassis blanc d’Alsace

Entrées au choix

Plats au choix

Desserts au choix

25 cl de vin rouge St Nicolas de Bourgueil Domaine des Valettes

50 cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)

Café ou thé

22h00 Ouverture des festivités avec la soirée dansante, un joli bal costumé époque Joséphine Baker, un véritable spectacle pour vos yeux, que vous soyez costumé ou non, l’essentiel étant de participer.

L’esprit du bal, c’est la mixité. Le bal est une musique de brassage. Les membres du club et le public jouent une grande part, c’est un peu “Le bal” d’Ettore Scola.

L’idée de nos soirées mensuelles NOUVELLE DIMENSION & NDs de nos dîners spectacle ou bal costumé ou autres, est de vous proposer des thématiques trés diverses et satisfaire un public très hétéroclite, en costume ou pas, pour permettre l’immersion : on s’habille pour aller au bal. On est entre une démarche festive et une démarche patrimoniale.

Tous les âges sont conviés au bal.

Quand on y vient en tant que curieux, très vite, on se laisse porter et on danse.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR PRÉPAIEMENT chèque de 60 € pour le dîner rencontre

L’accès au bal à la discothèque est de 20 € Orchestre et DJ jusqu’a 4h00

A ADRESSER AVANT LE 22/11 à l’ordre de:

NOUVELLE DIMENSION 32 rue du Col. P. Avia 75015 PARIS

RESERVATION au 01.455.456.52

http://nouvelledimension.free.fr

La Coupole 102 boulevard du Montparnasse Paris 75014

Vavin



Contact : Nouvelle Dimension 0145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr 0145545652 nouvelledimension@free.fr

la coupole