Diner dansant au profit du téléthon Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Diner dansant au profit du téléthon Levet, 26 novembre 2022, Levet. Diner dansant au profit du téléthon

Impasse des Violettes Levet Cher

2022-11-26 – 2022-11-26 Levet

Cher Les associations Let’s go et CCFD se joignent a l’événement.

Tous les bénéfices seront reversés pour le Téléthon. Le dîner dansant et animations à Levet, au profit du téléthon. Programme à venir. +33 6 80 91 20 36 Les associations Let’s go et CCFD se joignent a l’événement.

Tous les bénéfices seront reversés pour le Téléthon. Pixabay

Levet

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Impasse des Violettes Levet Cher Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

Diner dansant au profit du téléthon Levet 2022-11-26 was last modified: by Diner dansant au profit du téléthon Levet Levet 26 novembre 2022 Impasse des Violettes Levet Cher

Levet Cher