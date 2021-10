DÎNER DANSANT AU COELHO Machecoul-Saint-Même, 29 octobre 2021, Machecoul-Saint-Même.

DÎNER DANSANT AU COELHO 2021-10-29 19:00:00 – 2021-10-29 23:00:00

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

EUR 28 28 soirée dansante avec repas à menu unique, paëlla et salade de fruits

animée par Les Oncles John, piano rock avec interprétations de Ray Charles, The Beatles, Polnareff, Stevie Wonder, Fats Dominos, Billy Joel, Jerry Lee Lewis

sur réservation au 02 40 31 44 79

Dîner dansant au Restaurant LE COELHO à Machecoul-Saint-Même

+33 2 40 31 44 79

soirée dansante avec repas à menu unique, paëlla et salade de fruits

animée par Les Oncles John, piano rock avec interprétations de Ray Charles, The Beatles, Polnareff, Stevie Wonder, Fats Dominos, Billy Joel, Jerry Lee Lewis

sur réservation au 02 40 31 44 79

dernière mise à jour : 2021-10-13 par