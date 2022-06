Diner Dansant

2022-06-25 – 2022-06-25 EUR Diner dansant à l’occasion des 100 ans de l’étoile Moulins-Yzeure Football. Soirée animée par Be Eelse.

Uniquement sur réservation au 06 77 19 20 38 ou coupon réponse sur le site internet. https://etoile-moulins-yzeure-foot.footeo.com/actualite/2022/04/11/coupon-de-reservation-infos-pratiques.html dernière mise à jour : 2022-06-01 par

