DINER DANS LES VIGNES AU VIGNOBLE MARCHAIS A THOUARE Thouaré-sur-Loire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Thouaré-sur-Loire. DINER DANS LES VIGNES AU VIGNOBLE MARCHAIS A THOUARE 2021-07-23 – 2021-08-26

Thouaré-sur-Loire Loire-Atlantique Thouaré-sur-Loire EUR 40 Plus de 70 ans d’histoire autour d’un vignoble familial qui représente aujourd’hui 28 hectares de vignes répartis sur trois communes : Le Loroux-Bottereau, Thouaré sur Loire et Mauves sur Loire. En agriculture raisonnée, le Vignoble Marchais est depuis peu certifié HVE3 (Haute Valeur Environnementale). Philippe Marchais travaille ses vins dans toutes les couleurs pour tous les instants.

Le 27 juillet et 26 août à 19h30, le Vignoble Marchais met les petits plats dans les grands. Evadez-vous le temps d'un diner magique dans les vignes, en accord avec les vins de Philippe Marchais +33 2 40 03 79 89 https://www.vignoblemarchais.fr/

AOC du pays Nantais, Coteaux d’Ancenis et crus communaux sont la représentation même de son travail de vigneron. Au cours de ce dîner champêtre dans les vignes, tous les secrets du vin vous seront dévoilés le 27 juillet et 26 août à 19h30. dernière mise à jour : 2021-04-16 par

