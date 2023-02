Dîner Croisière du Diamant Bleu Saint-Valentin LE DIAMANT BLEU, 14 février 2023, PARIS.

Depuis 2018, le Diamant Bleu vous offre la possibilité de diner sur l’une des plus belles avenue du monde – la Seine !Venez découvrir Paris by night et la magie de la Tour Eiffel autour de notre croisière gourmande. Au menu : des mets raffinés, concoctés par notre chef et sa brigade à bord du bateau même, à base de produits frais et de saison. Avec nos formules VIP, l’emplacement en bordure de baie vitrée vous sera garanti à bord. Si vous êtes à la recherche d’une expérience plutôt pétillante, optez pour notre formule pétillante incluant une demi bouteille de champagne!Une fois à bord de notre bateau, un véritable bijou de modernité, profitez d’une ambiance musicale festive grâce à notre chanteur et DJ qui animeront votre croisière du début jusqu’à la fin. Sortez également prendre un bol d’air frais sur notre terrasse panoramique aménagée! Le spot idéal pour un selfie avec la Tour Eiffel, une coupe de champagne ou un cocktail du capitaine à la main !HORAIRESService de 18h• Embarquement à partir de 17h45• Départ du Diamant Bleu à 18h30• Retour à quai à 20h15Service de 21h• Embarquement à partir de 21h• Départ du Diamant Bleu à 21h30• Retour à quai à 23h30• Fin de la soirée à minuitMENUENTRÉEFoie gras poivré brioche fleur de sel et chutney de figuesPLATFondant d’agneau confit, jus de cuisson réduit au thym et romarin et légumes du momentOuPlat poisson, végétarien ou vegan (sur demande auprès du Diamant Bleu avant le 10 février)DESSERTDessert du Diamant à partagerCette offre inclut :1/2 bouteille d’eau minérale par personne1/2 bouteille de vin par personne1 coupe de Champagne1 roseINFORMATIONS PRATIQUES• Parking VINCI en face du bateau• Accès : M6 – station Quai de la gareM10 – station Gare d’AusterlitzM5 – station Gare d’AusterlitzRER C – Gare d’Austerlitz – Sortie Gare de LyonRéservation P.M.R. : 06.28.88.88.88

LE DIAMANT BLEU PARIS 36 QUAI D’AUSTERLITZ Paris

