Dîner croisière au départ de Pont l’évêque Pont-l’Évêque, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Pont-l'Évêque.

Dîner croisière au départ de Pont l’évêque 2021-07-31 19:30:00 – 2021-07-31 21:30:00

Pont-l’Évêque Oise Pont-l’Évêque

35 35 Offrez-vous un moment hors du temps pour un voyage sur l’Oise à bord de l’Escapade, bateau 100% électrique. Laissez-vous charmer par les cités batelières et leurs maisons typiques alignées, que vous soyez adeptes de nature, architecture, et découvertes fluviales, l’Escapade vous transportera dans une douce ambiance, pour une croisière-dîner inoubliable, d’une durée de 2h. Pour réserver, rien de plus simple : soit dans l’un de nos trois sites d’accueil : Office de Tourisme de Noyon, Office de Tourisme de Chiry-Ourscamp et à la Cité des Bateliers à Longueil-Annel ou bien, sur l’un des deux sites de mise en vente www.noyon-tourisme.com ou www.croisieres-sur-oise.fr .

contact@noyon-tourisme.com +33 3 44 44 21 88 https://boutique.noyon-tourisme.com/croisieres-sur-loise/diner-croisiere-de-lete

OTN

dernière mise à jour : 2021-07-15 par