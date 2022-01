Dîner conférence Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

Menetou-Salon

Dîner conférence Menetou-Salon, 13 février 2022, Menetou-Salon. Dîner conférence Menetou-Salon

2022-02-13 – 2022-02-13

Menetou-Salon Cher Zélie Lepot, chanteuse lyrique et Xavier-Charles Catta pianiste interprèteront des chants d’opéra.

Prix du repas à la charge des convives. Dîner-conférence autour de l’Opéra, avec un ou une conférencière. Réservation obligatoire, limité à 30 personnes Zélie Lepot, chanteuse lyrique et Xavier-Charles Catta pianiste interprèteront des chants d’opéra.

Prix du repas à la charge des convives. ©AD2T

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2022-01-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Ville Menetou-Salon lieuville Menetou-Salon Departement Cher

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon/

Dîner conférence Menetou-Salon 2022-02-13 was last modified: by Dîner conférence Menetou-Salon Menetou-Salon 13 février 2022 cher Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher