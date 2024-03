Dîner-conférence Bismarck Uttenhoffen, vendredi 9 août 2024.

Conférence sur Bismarck par Yves Moritz. Le public pourra visiter les jardins à 19h, assistez à la conférence à 19h30, puis dîner dans le cadre du salon de thé et de la terrasse couverte à 21h. Sur réservation.

Issu d’une petite noblesse prussienne, Otto von BISMARCK va devenir un géant de l’histoire. Il va monter tous les échelons du pouvoir pour se retrouver ministre-président de la Prusse aux côtés du roi Guillaume 1er. En fait, c’est lui le dirigeant du pays et il est très ambitieux. Il veut que la Prusse se substitue à l’Autriche pour devenir l’état qui va faire l’unité de l’Allemagne à partir d’une confédération d’états indépendants. Il lui faudra faire trois guerres pour mener à terme son ambition… dont la guerre de 1870. Laquelle permettra à BISMARCK d’unifier l’Allemagne et d’annexer l’Alsace et la Moselle. Il fera de son roi un empereur.

Par ailleurs, il mènera une politique sociale très audacieuse, inventant les assurances sociales et la retraite par répartition. Le jeune Guillaume II le renverra, ce que BISMARCK ne lui pardonnera pas.

Le conférencier Yves Moritz est l’auteur de plusieurs ouvrages d’Histoire dont le Dictionnaire de la guerre de 1870.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 19:00:00

fin : 2024-08-09 23:00:00

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est jardinsdelafermebleue@gmail.com

