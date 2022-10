Dîner conférence avec le Général David Galtier Martigues, 28 octobre 2022, Martigues.

Dîner conférence avec le Général David Galtier

2022-10-28 19:30:00 – 2022-10-28 23:00:00

EUR 36.9 36.9 Un dîner – conférence avec Grégory à la Germanwings, 40 ans d’engagement dans la lutte contre le crime.



Le Général David GALTIER est Général d’armée 5 étoiles.



AU moment de quitter ses fonctions fin 2018, le Général d’armée David GALTIER était l’un des deux plus hauts gradés de la Gendarmerie française : un parcours au sein de l’institution, qui l’a conduit jusqu’au ministères de l’Intérieur et de la Défense. Tour à tour directeur d’enquêtes et coordinateur, il a effectué une carrière exemplaire au sein de cette force armée régulièrement saisie de dossiers

criminels médiatisés. Dans une période marquée par la menace terroriste et les violences urbaines, il nous parle de ses années de service et rend justice à ceux qui assurent notre sécurité.



Le général David Galtier revient avec la plus grande honnêteté sur des affaires controversées (Grégory, Omar Raddad) ou couronnées de succès (Elodie Kulik, Emile Louis).

Il plaide en faveur d’un dispositif élargi pour lutter contre le terrorisme (l’enquête sur les attentats contre les infrastructures de Lyondelbasell, la traque des assassins de l’ETA, l’attentat de Nice du 14 juillet 2016). Il aborde la guerre contre la drogue, le travail avec les structures anti-mafia, l’apparition de nouvelles cybercriminalités, mais aussi les dossiers de crime contre l’Humanité qu’il a suivis personnellement (le bourreau de Drancy Aloïs Bruner et le génocidaire rwandais Pascal Simbikangwa). Il revient enfin sur un fait divers monstrueux, le crash de la Germanwings, et détaille les étapes de l’enquête, les rapports parfois compliqués avec les États et la difficile gestion de la pression médiatique.



Vous pourrez acquérir son livre dédicacé.

Conférence du Général 5* David Galtier, inspecteur général des armées gendarmerie à la villa Khariessa de Martigues.

