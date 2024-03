DINER CONCERT « TRIO VIZ » salle hélicoop Le Saulcy, samedi 5 octobre 2024.

DINER CONCERT « TRIO VIZ » salle hélicoop Le Saulcy Vosges

Samedi

Une promenade au pays des arbres, des forêts et du vivant. Des chansons originales, où le trio défend avec humour et clairvoyance la nature qu’il chérit tant. Et aussi des poèmes mis en musique où des auteurs inspirés nous parlent de l’amour qu’ils portent aux arbres et à la forêt.

Un repas vous est proposé.

Sur réservation.Tout public

15 EUR.

Début : 2024-10-05 19:00:00

fin : 2024-10-05 22:00:00

salle hélicoop 7 rue des Tilleuls

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

