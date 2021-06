Dîner-concert : Summertime trio hommage à Sidney Bechet Caen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Caen.

Dîner-concert : Summertime trio hommage à Sidney Bechet 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 Le Château Café Mancel

Caen Calvados

Le Café Mancel organise un nouveau dîner-concert, l’occasion de profiter de succulents plats accompagnés d’un concert de jazz.

Considéré comme l’un des plus grands solistes de l’histoire du jazz, Sidney Bechet est aussi un immense compositeur. Ses oeuvres maîtresses, dont « Petite fleur », « Dans les Rues d’Antibes », « Si tu vois ma Mère » sont devenues des standards incontournables joués et appréciés dans le monde entier.

Comme de très nombreux clarinettistes et saxophonistes, Gilles Veron a toujours été fasciné par le style et l’énergie de Sidney Bechet. Il a crée le Summertime Trio afin d’exprimer sa passion pour ce génie du jazz. Avec Xavier Doré et Sébastien Vallet, musiciens talentueux et fidèles compagnons de route, ils forment un trio tout à fait original offrant un éclairage nouveau sur les compositions de Sidney Bechet.

Gilles Veron : saxophone soprano

Xavier Doré : banjo

Sébastien Vallet : tuba

cafe.mancel@orange.fr +33 2 31 86 63 64 https://www.cafemancel.com/fr/

dernière mise à jour : 2021-06-15 par