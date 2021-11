Dîner-concert Saint-Sernin-du-Plain, 27 novembre 2021, Saint-Sernin-du-Plain. Dîner-concert La Grange de Jeanne 1 Rue de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain

2021-11-27 20:00:00 – 2021-11-27 22:00:00 La Grange de Jeanne 1 Rue de Mazenay

Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire Saint-Sernin-du-Plain EUR 12 18 TRIO BIZNAGA

Voyage, immersion, découverte, émotions… C’est ce que vous propose le « Trio Biznaga ». Leur curiosité musicale les a amené vers de nouveaux horizons musicaux qu’ils aiment à partager. Ils vous interpréteront un programme sur-mesure, conçu pour ouvrir les portes de la musique andalouse : Chanson, Rumba et Flamenco. La Grange de Jeanne 1 Rue de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain

