Dîner Concert Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, 4 mars 2022, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly.

Dîner Concert Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

2022-03-04 – 2022-03-04

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

28 28 L’association des Heures Musicales vous propose une soirée chanson française avec Hélène Grandsire. Une voix seule en scène, un piano, des textes qui interpellent, bousculent et dégagent de l’émotion ! Des chansons, profondes ou malicieuses, intemporelles, habitées, et l’acoustique d’un jeu de piano original et sensuel, servis par une voix qui laisse rarement indifférent…Hélène vous dira que les mots sont aussi sa passion ; qu’elle ne cesse d’expérimenter en intégrant à ses musiques et à sa voix de multiples influences. Actrice du temps présent, tout est permis pour mieux chanter la colère et l’amour. Outre ses propres chansons, Hélène nous régalera au hasard de ses coups de cœur de ce répertoire que nous fredonnons tous Barbara, Allain Leprest, Jean Ferrat, Pierre Louki, Thiéfaine ou encore Léo Ferré.

L’association des Heures Musicales vous propose une soirée chanson française avec Hélène Grandsire. Une voix seule en scène, un piano, des textes qui interpellent, bousculent et dégagent de l’émotion ! Des chansons, profondes ou malicieuses, intemporelles, habitées, et l’acoustique d’un jeu de piano original et sensuel, servis par une voix qui laisse rarement indifférent…Hélène vous dira que les mots sont aussi sa passion ; qu’elle ne cesse d’expérimenter en intégrant à ses musiques et à sa voix de multiples influences. Actrice du temps présent, tout est permis pour mieux chanter la colère et l’amour. Outre ses propres chansons, Hélène nous régalera au hasard de ses coups de cœur de ce répertoire que nous fredonnons tous Barbara, Allain Leprest, Jean Ferrat, Pierre Louki, Thiéfaine ou encore Léo Ferré.

contact@hotel-le-temps-perdu.com +33 3 22 60 70 06

L’association des Heures Musicales vous propose une soirée chanson française avec Hélène Grandsire. Une voix seule en scène, un piano, des textes qui interpellent, bousculent et dégagent de l’émotion ! Des chansons, profondes ou malicieuses, intemporelles, habitées, et l’acoustique d’un jeu de piano original et sensuel, servis par une voix qui laisse rarement indifférent…Hélène vous dira que les mots sont aussi sa passion ; qu’elle ne cesse d’expérimenter en intégrant à ses musiques et à sa voix de multiples influences. Actrice du temps présent, tout est permis pour mieux chanter la colère et l’amour. Outre ses propres chansons, Hélène nous régalera au hasard de ses coups de cœur de ce répertoire que nous fredonnons tous Barbara, Allain Leprest, Jean Ferrat, Pierre Louki, Thiéfaine ou encore Léo Ferré.

© Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle – 2022

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

dernière mise à jour : 2022-02-24 par