Le Foyer Rural de Digny organise une soirée dîner-concert Saint Patrick avec le groupe « Cap à l'ouest » avec des reprises de chansons traditionnelles et des compositions originales. La réservation préalable est obligatoire. info@foyer-digny.com +33 6 43 82 03 46 http://www.perche-tourisme.fr/

