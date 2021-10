Saint-Médard-la-RochetteSaint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette Creuse, Saint-Médard-la-Rochette Dîner-concert Rock Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-RochetteSaint-Médard-la-Rochette Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Médard-la-Rochette

Dîner-concert Rock Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette, 30 octobre 2021, Saint-Médard-la-RochetteSaint-Médard-la-Rochette. Dîner-concert Rock 6 route de Lavaveix les Mines Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette

2021-10-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-30 23:00:00 23:00:00

Saint-Médard-la-Rochette Creuse 6 route de Lavaveix les Mines Saint-Médard-la-Rochette Creuse Saint-Médard-la-Rochette Samedi 30 octobre à 20h30

Tarif dîner – concert : 25 € ou concert seul (+ une boisson) : 10€.

Réservation conseillée.

Pass sanitaire obligatoire Le camping de la Perle organise un dîner-concert autour du groupe de style rock Profitez-en pour découvrir le décor du nouveau restaurant aménagé dans le style américain de années 1950. Pour cette soirée, ce ne sera pas le juke-box qui jouera mais le groupe Dawn Hill qui interprétera ses compositions ainsi que des reprises des standard rock : Beatles, Gun and Roses ou encore Queen. Samedi 30 octobre à 20h30

Tarif dîner – concert : 25 € ou concert seul (+ une boisson) : 10€.

Réservation conseillée.

Pass sanitaire obligatoire 6 route de Lavaveix les Mines Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Médard-la-Rochette Autres Lieu Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette Adresse 6 route de Lavaveix les Mines Ville Saint-Médard-la-RochetteSaint-Médard-la-Rochette lieuville 6 route de Lavaveix les Mines Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette