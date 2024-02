DINER CONCERT MESDAMES salle hélicoop Le Saulcy, samedi 17 février 2024.

Mesdames, c’est un cocktail bien dosé entre de belles mélodies et des textes à la fois drôles et sensibles. Devant Fabrice Kieffer à l’accordéon et Olivier Herrmann à la contrebasse, deux voix de femmes s’entremêlent, dont celle d’Anouck Bazantay et celle de Juliette Cordel.

Les musiciens fusionnent leurs influences diverses dans des compositions originales en livrant à leur public une pop acoustique cadencée, intimiste et colorée.

Repas à 19h, sur réservation 15€ ; Concert à 21h.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 23:00:00

salle hélicoop 7 rue des Tilleuls

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

