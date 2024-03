Dîner-Concert Les Felling-Stompers Le Grenier à sel Gainneville, samedi 13 avril 2024.

Dîner-Concert Les Felling-Stompers Le Grenier à sel Gainneville Seine-Maritime

Avec quasiment 30 années d’existence, cette formation originaire de Rouen saura vous faire découvrir des morceaux de jazz style Nouvelle-Orléans incroyablement interprétés.

Cet orchestre a été créé 1994, par quelques musiciens rouennais passionnés du jazz de Louisianne. Les ‘’bœufs‘’ mémorables du Hot Club de Rouen ont été le point de départ de cette belle aventure. Reconnue et habituée des scènes musicales normandes et au-delà (Sainte-Maxime, Jazz Opale de Dunkerque, Jam Potatoes, Jazz Fonction de Montbard, Cabourg, Montlouis…et bien d’autres !), cette formation a acquis une solide réputation, son style s’inspire du célèbre orchestre hollandais de dixieland, le Dutch Swing Collège Band. Leurs arrangements sophistiqués et libres d’improvisation mettent en valeur à chaque instant les capacités des solistes qui la composent.

Concert 9€ réservations à la mairie de Gainneville ou à contact@gainneville.fr

Samedi 13 avril à partir de 19h – Apéro musical suivi d’un dîner réservable auprès du restaurant La Palombière 02 35 13 93 74. Apéritif, Chili Concarne et dessert 11 €.

19h15 Apéritif musical

20h45 Concert

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Le Grenier à sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie contact@gainneville.fr

