Dîner concert La Salvetat-Peyralès, samedi 2 mars 2024.

Dîner-concert au coin du feu. Récital violoncelle piano suivi d’un repas tapas et desserts pour ceux qui le souhaitent. N’oubliez pas de réserver

diner concert avec un récital de violoncelle et piano par Naïs Rivarel et Célia Quilichini au piano.

18h30 concert ( 10€)

19h30 assiettes de tapas et desserts maison

( places limitées)10 EUR.

l’auberg’in

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie reservation@auberg-in.com

Début : 2024-03-02

