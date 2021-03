Kerlouan Kerlouan 29890, Kerlouan Diner-concert Kerlouan Catégories d’évènement: 29890

Kerlouan

Diner-concert, 19 juin 2021-19 juin 2021, Kerlouan. Diner-concert 2021-06-19 19:00:00 – 2021-06-19 22:30:00 Meneham Auberge de meneham

Kerlouan 29890 Duo medley.

Sur réservation. contact@aubergedupont.fr Duo medley.

Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: 29890, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Meneham Auberge de meneham Ville Kerlouan