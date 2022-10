Dîner concert Jazz New York Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Dîner concert Jazz New York Saint-Amour, 28 octobre 2022, Saint-Amour. Dîner concert Jazz New York

10 Place d’Armes Restaurant l’Echappée gourmande Saint-Amour Jura Restaurant l’Echappée gourmande 10 Place d’Armes

2022-10-28 – 2022-10-28

Restaurant l’Echappée gourmande 10 Place d’Armes

Saint-Amour

Jura Cocktails New-Yorkais Menu et concert Mise en bouche

Bagels cream cheese et saumon fumé Entrée

Clam chowder (soupe de palourdes) Plat

Pulled pork burger (effilé de porc fumé), frites de patates douces Dessert

Cheesecake New-Yorkais Réservation avant le 22 octobre. +33 3 84 44 56 30 https://www.echappeegourmande.fr/ Restaurant l’Echappée gourmande 10 Place d’Armes Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Saint-Amour Jura Restaurant l'Echappée gourmande 10 Place d'Armes Ville Saint-Amour lieuville Restaurant l'Echappée gourmande 10 Place d'Armes Saint-Amour Departement Jura

Saint-Amour Saint-Amour Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amour/

Dîner concert Jazz New York Saint-Amour 2022-10-28 was last modified: by Dîner concert Jazz New York Saint-Amour Saint-Amour 28 octobre 2022 10 Place d'Armes Restaurant l'Echappée gourmande Saint-Amour Jura Jura Saint-Amour

Saint-Amour Jura