Dîner concert jazz avec le Sonia Winterstein Trio Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Dîner concert jazz avec le Sonia Winterstein Trio Six-Fours-les-Plages, 21 janvier 2022, Six-Fours-les-Plages. Dîner concert jazz avec le Sonia Winterstein Trio Le Brusc Chemin du Mont Salva Six-Fours-les-Plages

2022-01-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-21 Le Brusc Chemin du Mont Salva

Six-Fours-les-Plages Var 1ere Edition Festival du Mont Salva « Jazz et Gastronomie »

Les trois premiers artistes pour une première édition 2022. sur le thème » la force et la beauté des mélodies et des chansons tsiganes ». le-mont-salvat.restaurant@wanadoo.fr http://www.restaurant-reception.com/ Le Brusc Chemin du Mont Salva Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Le Brusc Chemin du Mont Salva Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Le Brusc Chemin du Mont Salva Six-Fours-les-Plages