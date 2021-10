Marseille Le Cloître Bouches-du-Rhône, Marseille Diner Concert Jazz à l’Italienne Le Cloître Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Cloître, le vendredi 22 octobre à 20:30

“Quartette Francese” : Vito Caporale Vocal Lead, Piano / John Massa sax, / Jean Paul Artero contrebasse, / Bernard Cesari batterie. Leader du plus fameux groupe vocal italien, Baraonna, Vito Caporale est ici notre invité pour l’instant d’un jazz à l’italienne. Son répertoire illustre la tradition des chants napolitains, le jazz aussi mais aussi les inflexions et compositions de Paolo Conte. L’humour est toujours sous-jacent dans le discours et les paroles de cet incroyable talent qu’est Vito Caporale, la lignée directe de la commedia dell’arte . Et, une rythmique très méditerranéenne pour l’accompagner. Renseignements : Diner concert au 04 65 91 00 12 ♫JAZZ♫ Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T23:00:00

