Dîner-concert : Hommage Django Grappelli Caen, 18 mars 2023, Caen .

Dîner-concert : Hommage Django Grappelli

Café Mancel Le Château Caen Calvados Le Château Café Mancel

2023-03-18 20:30:00 – 2023-03-18

Le Château Café Mancel

Caen

Calvados

Le Café Mancel organise un nouveau dîner-concert, l’occasion de profiter de succulents plats accompagnés d’un concert de jazz.

Django et Grappelli ont inventé le jazz français en créant le Hot Club de France, La guitare et le violon chantent et se répondent dans ce style manouche qui met en valeur la virtuosité de chacun. Pour ce faire, Le Mancel a invité nos excellents voisins de Bretagne, Dominique Carré et Benoît Josse.

Gilles Veron : Clarinette

Pierre Touquet : Guitare

Frédérick Lemarchand : Contrebasse

Dominique Youf : Batterie

cafe.mancel@orange.fr +33 2 31 86 63 64 https://www.cafemancel.com/fr/

Le Château Café Mancel Caen

