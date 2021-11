Dîner concert “Elsass Rock’n’ Folk Blues” Andlau, 5 novembre 2021, Andlau.

Dîner concert “Elsass Rock’n’ Folk Blues” Andlau

2021-11-05 19:30:00 – 2021-11-05 23:30:00

Andlau 67140 Andlau

Qui se cache derrière ce titre emprunté au Dr Jekyll & Mr Hyde de R L Stevenson ?

D’abord, en la personne du Dr Mojo, Yvan Dantzer, chanteur emblématique du fameux groupe de Pub-Rock the Doctors, grand fan de Screamin Jay Hawkins et de Tom Waits, cet harmoniciste chanteur haut en couleur distille blues U.S et chansons traditionnelles européennes de sa voix rocailleuse et inimitable ; accompagné par Eric Gracient, guitariste et pianiste en rupture de ban du showbiz Parisien.

Leur show se déroule au milieu d’un décor digne de la Comedia del arte mélangé au cabinet de curiosité de Bela Lugosi tout à fait à l’image de leur répertoire, synthèse de la musique populaire de deux continents. Duo baroque entre folklore européen et blues dégingandé, Dr Mojo & Mr G incarnent les personnages hauts en couleur tirés de la littérature romantique du XIXe siècle. Leur décor de scène en forme de cabinet de curiosité joue aussi son rôle, devenant presque un acteur à part entière.

Toujours en mouvement et laissant une belle place à l’improvisation, leur répertoire mêlant compositions et covers revisités se transforme par moment en sketchs voire en numéro de cirque ou de scénette de la comedia del arte.

Reservation vivement conseillée.

Venez vous en mettre pleins les papilles et les oreilles

+33 3 88 08 93 23

Andlau

