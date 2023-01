Diner Concert “Eden” Biscarrosse, 11 mars 2023, Biscarrosse .

Diner Concert “Eden”

Casino Biscarrosse Landes
720 Boulevard des Sables

2023-03-11 20:00:00 – 2023-03-11 22:30:00

Casino 720 Boulevard des Sables

Biscarrosse

Landes

EUR 0 0 Eden est un groupe de musique de Bordeaux dans un esprit pop acoustique.

A la fois doux et énergique, entre pop française et internationale, Eden joue des reprises d’artistes tels que Ed Sheran, Vianney, Amy Winehouse, Ray Charles, Sam Smith, Adèle et bien d’autres !

Réservation au 05.58.78.26.99

Casino de Biscarrosse

Casino 720 Boulevard des Sables Biscarrosse

