Dîner-Concert – D’une rive à l’autre Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, 13 mai 2022, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly. Dîner-Concert – D’une rive à l’autre Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 29 29 Spectacle de Sarah ROUBATO – D’une rive à l’autre.

Menu unique :

Terrine de campagne et salicorne

Sauté de porc sauce forestière

Tarte aux pommes maison

Café Sur réservations Spectacle de Sarah ROUBATO – D’une rive à l’autre.

Café Sur réservations contact@hotel-le-temps-perdu.com +33 3 22 60 70 06 Spectacle de Sarah ROUBATO – D’une rive à l’autre.

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

