Concert Classique et Jazz avec la participation de deux grands élèves de la classe Piano.

EUR 15

L’orchestre vous proposera également un programme allant du passo doble à la musique de film.

