Dîner concert de la Sainte Luce La Brède, 10 décembre 2022, La Brède.

avenue Charles de Gaulle salle des fêtes La Brède Gironde salle des fêtes avenue Charles de Gaulle

2022-12-10 – 2022-12-10

La Brède

Gironde

Ambiance gasconne garantie avec le chef Thibaut Servas et le groupe Caps Negues ! Au menu, le chef propose un délicieux pot-au-feu et une tarte aux fruits gourmande. Puis le groupe de musiciens de Bazas, Lous Caps Nègues, vous attendent pour un voyage sur des musiques métissées et en gascon où les guitares, le fifre, la boha, l’accordéon et les percus vous invitent à faire la fête, à chanter, à danser, à être Gascon !

+33 5 57 97 18 58 Mairie de La Brède

Larriaut_Photos

